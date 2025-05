crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid anuncia Xabi Alonso como substituto de Ancelotti: ‘Lenda’ (Xabi Alonso, novo treinador do Real Madrid)

O Real Madrid já tem um novo técnico. O clube merengue anunciou Xabi Alonso, neste domingo (25/5). Ele será o substituto de Carlo Ancelotti, que assumirá o comando da Seleção Brasileira, até junho de 2028. A estreia no comando técnico será na Copa do Mundo de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

Em nota oficial, o Real Madrid enalteceu a carreira de Xabi e o apontou como “um dos melhores treinadores do mundo”. “Uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial”, completou em comunicado.

A apresentação de Xabi Alonso será nesta segunda-feira (26/5), a partir de 12h30, em um evento na Cidade Real Madrid. Em seguida, o ex-volante falará com a imprensa. Antes, o treinador assinará o contrato em um encontro com Florentino Pérez, presidente do clube.

Esse anúncio marca o retorno de Xabi ao clube em que fez história como jogador e onde deu os primeiros passos como treinador. Ele treinou a equipe infantil do Real Madrid e conquistou a La Liga e a Liga dos Campeões com a equipe juniores.

Marca também um retorno após bela e vitoriosa passagem pelo Bayer Leverkusen. Comandando o time alemão, Xabi conquistou a Liga, a Taça e a Supertaça da Alemanha em três temporadas.

Xabi Alonso e Real Madrid: carreira como jogador

Xabi Alonso é um dos históricos jogadores do Real Madrid. O ex-volante fez 236 partidas oficiais, entre 2009 e 2014.

Nesse tempo, conquistou 6 títulos: a décima Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa, uma La Liga, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Pela Seleção Espanhola, conquistou a Copa do Mundo de 2010 e duas Eurocopas (2008 e 2012), em 113 partidas internacionais.

