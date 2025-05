Vini Jr. homenageia Ancelotti em mensagem de despedida: ‘Te espero no Brasil’ (Jogador se despediu do técnico )

Vinicius Júnior publicou em suas redes sociais uma carta de agradecimento a Carlo Ancelotti, que, nesta sexta-feira, teve sua saída oficialmente divulgada pelo Real Madrid. O brasileiro destacou a importância de Ancelotti para seu desenvolvimento e projetou reencontro na Seleção Brasileira.

“Desde a sua chegada a Madri, minha vida mudou como jogador e pessoa. Você me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo”, disse Vini Jr.

Carlo Ancelotti encerra sua segunda passagem no comando do clube espanhol com 233 jogos disputados, dois títulos da Liga dos Campeões (2021/22 e 2023/24) e dois títulos do Campeonato Espanhol (2021/22 e 2023/24).

O treinador italiano será apresentado pela CBF na próxima segunda-feira. “É um desafio enorme, mas adoro poder me preparar para uma Copa do Mundo com o Brasil”, disse Ancelotti.

Confira na íntegra a carta de Vini Jr

Carta aberta para Carlos Ancelotti: Obrigado, mister. Por tudo. VOCÊ É O MELHOR.

Desde a sua chegada a Madrid, minha vida mudou como jogador e pessoa. Você me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo.

Ganhamos duas Champions, duas Ligas e muitos outros títulos… mas o que mais valorizo é a forma como você me tratou, a humildade e a maneira como conduziu todos esses anos. Construímos algo além do futebol. Você sempre me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei.

Hoje é difícil dizer adeus. O vestiário do Madrid vai sentir sua falta. Eu vou sentir sua falta. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz em saber que já temos uma data para o reencontro: agora, vestindo juntos a camisa da Seleção Brasileira. É o destino. Te espero no BRASIL.

Com carinho,

Vini Jr.

A notícia Vini Jr. homenageia Ancelotti em mensagem de despedida: ‘Te espero no Brasil’ foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press