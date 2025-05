Contestado, Ronaldo vende SAF do Valladolid a grupo de investidores (Ronaldo Fenômeno abriu mão das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Real Valladolid)

Ronaldo Fenômeno resolveu abrir mão das ações do Real Valladolid. O clube espanhol comunicou a decisão do ex-jogador, frequentemente contestado pela torcida, em nota emitida nesta sexta-feira (23/5). A parte que pertencia ao ex-mandatário do Cruzeiro será adquirida por grupo de investidores norte-americanos – o processo ainda precisa ser aprovado.

“O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, ??Ronaldo Luis Nazário de Lima, anuncia a assinatura de um acordo para a transferência da participação majoritária do clube a um grupo de investidores norte-americano com apoio financeiro de um fundo europeu. Esta operação está sujeita à autorização administrativa do Conselho Superior do Desporto, de acordo com a regulamentação em vigor. Mais detalhes sobre o projeto que marcará essa nova fase serão divulgados nos próximos dias. Agradecemos aos fãs, à mídia e a todos os envolvidos pela compreensão e apoio durante todo esse processo”, escreveu o Valladolid.

Leia também: Cruzeiro atualiza condição física dos titulares Fagner e Wanderson

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Ronaldo vendeu a parte que lhe pertencia por 50 milhões de euros. Em 2018, ele adquiriu 51% das ações do clube por cerca cerca de 30 milhões de euros. Em seis anos, a equipe precisou lidar com três rebaixamentos – 2020/21, 2022/23 e 2024/25.

Ronaldo contestado pela torcida do Valladolid

Nos últimos meses, Ronaldo foi alvo de protestos da torcida do Valladolid. A revolta dos fãs se deve ao desempenho esportivo da equipe, rebaixada à segunda divisão do Campeonato Espanhol antes do término da competição – o Valladolid ocupa o último lugar, com apenas 16 pontos, quatro vitórias, quatro empates e 29 derrotas.

No fim de abril, quando o descenso já estava confirmado, torcedores estamparam notas de 500 euros com o rosto de Ronaldo em forma de protesto – os materiais foram confeccionados para serem arremessados em campo durante a derrota por 2 a 1 para o Barcelona, em 3 de maio, pela 34ª rodada do Espanhol. Bandeira amarela com os dizeres “Ronaldo, vá para casa”, também foi fabricada pelos fãs do Valladolid.

Venda da SAF do Cruzeiro

Em 29 de abril de 2024, Ronaldo selou a venda de 90% das ações da SAF do Cruzeiro ao empresário Pedro Lourenço. Naquela oportunidade, brincou que o Valladolid seria o próximo.

A notícia Contestado, Ronaldo vende SAF do Valladolid a grupo de investidores foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque