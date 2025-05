De saída, Ancelotti ‘anuncia’ substituto no Real Madrid (Técnico Carlo Ancelotti durante entrevista no Real Madrid)

Nesta sexta-feira (23/5), o Real Madrid anunciou oficialmente a saída do treinador Carlo Ancelotti. O italiano teve duas passagens pelo clube, totalizando seis temporadas, e se despede como o treinador mais vitorioso da história do Real. Em coletiva de imprensa, Ancelotti também anunciou Xabi Alonso como substituto.

“O Real Madrid CF e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para encerrar seu trabalho como técnico do Real Madrid. Nosso clube gostaria de expressar sua gratidão e carinho a uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial”, publicou o clube, oficializando a saída do treinador.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, também exaltou a importância do treinador para o clube.

“Carlo Ancelotti agora faz parte para sempre da grande família do Real Madrid. Estamos orgulhosos de ter tido um treinador que nos ajudou a alcançar tanto sucesso e que também representou os valores do nosso clube de forma exemplar”, disse o presidente.

Na vaga de Ancelotti: Xabi Alonso

Em sua última coletiva de imprensa como treinador do Real, Ancelotti se emocionou e relembrou seus melhores momentos no comando do clube merengue.

Quando perguntado se daria algum conselho para os futuros treinadores do Real Madrid, ele confessou a vinda de Xabi ao clube.

“Não quero dar conselhos; cada um tem sua metodologia. Mas espero que ele goste do Real Madrid. Xabi Alonso será o primeiro, e desejo a ele toda a sorte do mundo. Ele tem qualidade para treinar o Real Madrid. Espero que ele goste, é o que tenho a dizer”, disse o treinador.

Ancelotti disputará sua última partida como técnico do Real Madrid neste sábado, contra a Real Sociedad. O jogo será às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e terá uma cerimônia de despedida para o treinador.

