Iván Román, do Atlético, é convocado para Seleção Chilena Sub-20 (Iván Román em ação pela Seleção Chilena Sub-20)

Zagueiro do Atlético, Iván Román foi convocado pela Seleção Chilena nesta quinta-feira (22/5). Ao todo, 33 atletas foram chamados para amistosos contra a Nova Zelândia.

O primeiro amistoso está marcado para 4 de junho (quarta-feira). O local da partida ainda será confirmado pela Federação de Futebol do Chile.

Iván Román tem 18 anos e já integrou a equipe chilena em outras oportunidades. Os duelos contra a Nova Zelândia servem de preparação para a Copa do Mundo Sub-20. O torneio mundial será disputado no Chile, entre setembro e outubro deste ano.

Carreira de Iván Román

O Atlético anunciou em 28 de fevereiro a contratação do chileno, que estava no Palestino-CHI. O defensor de 18 anos é tido como uma das principais promessas do país onde nasceu.

O jovem integrava o elenco profissional do Palestino desde 2023. Foram 42 jogos do zagueiro pelos “Árabes”, como são conhecidos no Chile, com três gols e duas assistências.

No ano passado, Iván Román acumulou experiências internacionais como titular. A equipe chilena caiu na fase de grupos da Copa Libertadores para, posteriormente, ser eliminada pelo Independiente Medellín-COL nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No Chile, o zagueiro de 18 anos é visto como um jogador de “muito boa técnica”, como disse uma fonte à reportagem do No Ataque. O contrapeso fica pela questão física, já que, para muitos, o atleta ainda precisa evoluir neste aspecto.

