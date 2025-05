crédito: No Ataque Internacional

Substituto de Ancelotti no Real Madrid, Xabi Alonso tem data para apresentação (Xabi Alonso vai deixar o Bayer Leverkusen ao fim da temporada)

Substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid, o ex-jogador espanhol Xabi Alonso tem data para ser apresentado pelo clube.

Com a saída do técnico italiano, o ex-meio-campista da equipe foi escolhido para assumir a função após passagem vitoriosa no Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Segundo o jornal espanhol Marca, o ex-atleta do Real Madrid será apresentado na próxima segunda-feira (26/5).

Neste sábado (24/5), Ancelotti se despede do time merengue. A equipe enfrenta a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pela 38° rodada de La Liga (Campeonato Espanhol).

Carreira de Xabi Alonso

Multicampeão como jogador, Xabi Alonso encerrou a carreira como esportista na temporada 2016/2017.

O primeiro trabalho do espanhol como treinador de um time profissional foi no comando do Bayer Leverkusen, que assumiu durante a temporada 2022/2023.

No clube, o técnico conquistou uma Bundesliga (Campeonato Alemão), uma Copa da Alemanha e uma Supertaça da Alemanha.

