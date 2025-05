crédito: No Ataque Internacional

Ex-técnico de Série A é anunciado por clube no Super Mundial (Troféu do Super Mundial de Clubes)

O ex-treinador do Flamengo Domènec Torrent, de 62 anos, foi anunciado nessa quarta-feira (21/5) como novo comandante do Monterrey, umas das 32 equipes que vão disputar o Super Mundial de Clubes.

Livre no mercado desde 2021/2022, o técnico voltou a atuar na função no ano passado. Em 2024, ele levou o Atlético San Luís à semifinal da Liga MX.

Ex-auxiliar de Pep Guardiola, Torrent chega ao Monterrey para assumir o cargo que era ocupado pelo argentino Martín Demichelis.

O time mexicano está no Grupo E no Mundial. River Plate-ARG, Internazionale-ITA e Urawa Reds-JAP compõe a chave.

A nova competição da Fifa será realizada nos Estados Unidos e as partidas serão disputadas entre 14 de junho até 13 de julho.

El Club llega a un acuerdo con Domènec Torrent para que asuma la dirección técnica de Rayados.



El entrenador catalán cuenta con una trayectoria forjada junto a los mejores del mundo, un estilo de juego equilibrado, dinámico y competitivo, y conocimiento del futbol mexicano.… pic.twitter.com/vqI475Kxh3 — Rayados (@Rayados) May 21, 2025

Domènec Torrent no Flamengo

Substituto de Jorge Jesus no Flamengo após a saída do português do clube, Domènec Torrent treinou o time em 2020.

O técnico espanhol comandou a equipe carioca em 24 partidas, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

