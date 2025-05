Barcelona anuncia renovação com Raphinha (Raphinha comemora gol pelo Barcelona)

Nesta quinta-feira, o atacante Raphinha e o Barcelona chegaram a um acordo para a renovação do contrato do jogador por mais uma temporada. O novo vínculo é válido até 30 de junho de 2028.

Raphinha esteve no gabinete do presidente Joan Laporta para acertar a extensão do contrato, que anteriormente era válido até junho de 2027.



O brasileiro teria declinado uma oferta do Al-Hilal, ex-clube saudita de Neymar, de R$1.1 bilhão, segundo o jornal espanhol Sport. Raphinha optou por seguir no futebol europeu, vestindo a camisa do clube catalão.

Carreira no Barça

Em três temporadas pelo Barcelona, Raphinha é um dos protagonistas da equipe. Ao todos, são 143 jogos, 54 gols e 50 assistências, com cinco títulos conquistados: dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.



O Barça encerrará a temporada neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Athletic Bilbao.

A notícia Barcelona anuncia renovação com Raphinha foi publicada primeiro no No Ataque por AFP