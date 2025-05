Barcelona descarta retorno de Neymar ao clube, diz jornal (Neymar em treino pelo Santos)

Desde a ida para o Paris Saint-Germain, o retorno de Neymar ao Barcelona é especulado em todas as janelas de transferências. A equipe catalã planejava trazer o jogador para combinar com a inauguração do novo Camp Nou, contudo, as condições físicas do atleta fizeram o Barça mudar de ideia.

Segundo o jornal Sport, da Espanha, Joan Laporta, presidente do Barcelona, ainda defendia o retorno de Neymar ao clube e nunca escondeu sua admiração pelo jogador. A ideia era que o Barça contratasse o brasileiro após o término de seu vínculo com o Santos (30 de junho). O acordo seria por um ano, com foco na recuperação física e no ganho de ritmo de jogo, visando à disputa da Copa do Mundo de 2026. O salário projetado girava em torno de 10 milhões de euros.



Neymar se encaixava no perfil de jogador desejado pelo Barcelona, atuando pela esquerda, com mobilidade e capacidade de ser uma referência dentro da área. Segundo a matéria, o brasileiro “ficou encantado com a possibilidade”.

Sem Neymar: novos planos na Catalunha

Com os resultados do Barcelona, sobretudo na segunda metade da temporada europeia, e as frequentes lesões de Neymar, os planos do clube tomaram outro rumo e não há mais interesse por parte da direção da equipe em trazer o jogador.



A primeira razão seria o crescimento exponencial de Lamine Yamal, que tem sido a grande estrela do Barcelona. A irregularidade de Neymar também não agrada e o jogador ter ficado abaixo dos 15 gols em quatro meses de futebol brasileiro, desagradou ao clube.



O meia-atacante estreou pelo Santos em 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Na competição, ele disputou sete partidas, marcou três gols e serviu três assistências. No Campeonato Brasileiro, Neymar entrou em campo em somente dois jogos: contra o Fluminense (terceira rodada) e contra o Atlético-MG (quarta rodada). O jogador totaliza 79 minutos em campo na liga.

A notícia Barcelona descarta retorno de Neymar ao clube, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press