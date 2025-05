Fifa abrirá janela de transferências excepcional para Mundial de Clubes (Troféu do Mundial de Clubes)

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (21/5) que uma janela de transferências excepcional será aberta de 1º a 10 de junho com o objetivo de permitir que 32 equipes participantes do Mundial de Clubes (14 junho – 13 julho) contratem reforços antes do início do torneio.

“Conforme o regulamento do Mundial de Clubes Fifa 2025 e as mudanças pertinentes no regulamento sobre o Estatuto e a transferência de Jogadores, as 20 associações-membro que contam com clubes que participarão da revolucionária competição da Fifa confirmaram que abrirão um período de inscrição excepcional de 1º a 10 de junho para que os novos jogadores possam disputar a competição”, informou a entidade máxima do futebol em comunicado.

“O prazo para apresentar a lista definitiva foi fixado para o dia 10 de junho, para que os clubes participantes possam contar com os jogadores contratados nesse período extraordinário”, acrescentou a Fifa.

Da mesma forma, outra janela será aberta de 27 de junho a 3 de julho, durante a qual os clubes poderão incorporar outros jogadores ao torneio, que já está em andamento.

“O objetivo e incentivar clubes e jogadores cujos contratos estão perto do fim a encontrar uma solução apropriada que favoreça a participação dos jogadores afetados. Desta forma, os clubes poderão inscrever novos jogadores durante o torneio, permitindo que os melhores joguem”, ressaltou a Fifa.

