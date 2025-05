Entenda por que Champions terá seis clubes da Premier League em 2025/26 (Troféu da Premier League)

A Champions League de 2025/26 terá seis clubes da Inglaterra, e uma dessas equipes será definida nesta quarta-feira (21/5). Entenda abaixo porque a próxima temporada da Liga dos Campeões terá esse número recorde de times da Premier League.

Um dos seis representantes da Premier League na Champions será decidido justamente por uma final europeia. Nesta quarta-feira (21/5), às 16h, Manchester United e Tottenham decidem a Liga Europa no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, e o vencedor estará na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os times ingleses na Champions League 2025/26

Enquanto United e Tottenham disputam a final da Liga Europa e, consequentemente, a vaga na Champions League, dois clubes já estão confirmados: Liverpool, campeão da Premier League, e Arsenal, vice-campeão.

As outras três vagas também serão distribuídas no Campeonato Inglês. Normalmente, só os quatro melhores vão à competição. Porém, com o formato de fase de liga, com 36 clubes, que começou em 2024/25, as duas ligas com mais pontos no ranking da Uefa garantem uma vaga extra.

Devido ao desempenho nas competições europeias na atual temporada, a Inglaterra lidera o ranking e garantiu a quinta vaga pela Premier League. E cinco clubes sonham com essa vaga.

Manchester City, Newcastle e Chelsea estão no G5, enquanto Aston Villa e Nottingham Forest estão logo atrás e ainda têm chances de ir à Champions League. Os times disputarão essas vagas na última rodada da Premier League, no domingo (25/5), às 12h – veja os duelos abaixo.

Logo, a vaga extra para a Premier League garantiu a quinta vaga, enquanto a final da Liga Europa entre dois clubes ingleses assegurou o sexto time na Champions, o que será um recorde, já que é a primeira vez que um país terá tantos representantes.

Jogos dos times que disputam vaga na Champions pela 38ª rodada da Premier League

Fulham x City – domingo (25/5), às 12h

– domingo (25/5), às 12h United x Villa – domingo (25/5), às 12h

– domingo (25/5), às 12h Newcastle x Everton – domingo (25/5), às 12h

x Everton – domingo (25/5), às 12h Forest x Chelsea – domingo (25/5), às 12h

