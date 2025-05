Ex-jogador do Santos se destaca como zagueiro artilheiro na França (Jubal Júnior comemora gol pelo Auxerre no Campeonato Francês )

Clube vitorioso na França no fim da década de 1990 e início dos anos 2000, o Auxerre tem o zagueiro Jubal Júnior, formado no Santos, como um dos destaque. Na primeira temporada da equipe após o retorno à elite do Campeonato Francês, o brasileiro contribuiu não só defensivamente, mas também no ataque.

Jubal terminou a Ligue 1, na qual o Auxerre foi o 11º colocado, com seis gols. Ele foi o zagueiro que mais balançou as redes no torneio. Timo Kehrer, do Monaco, e Bafodé Diakité, do Lille, aparecem na sequência, ambos com quatro.

Em relação ao próprio time, só fez menos gols na temporada que o meio-campista Hamed Traoré e que o atacante Gaetan Perrin – marcaram 10 vezes cada.

Os gols de Jubal no Campeonato Francês

Dos seis gols de Jubal, três foram marcados em cobrança de pênalti e dois com a bola rolando. Destaque para a vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marseille, em 22 de fevereiro, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

Na ocasião, ele balançou a rede duas vezes. Quando a equipe já vencia por 1 a 0, converteu cobrança de pênalti e ampliou a vantagem. Depois, fechou o placar de cabeça.

Destaque em plataforma de estatísticas

O brasileiro de 31 anos foi o zagueiro do Campeonato Francês com a maior nota média na plataforma de estatísticas Sofascore. Com 7,25, ele ficou acima de nomes como Beraldo e Pacho, do PSG, e Alexsandro, que atua no Lille e está na mira de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Jubal foi formado no Santos

Jubal chegou ao Santos no começo dos anos 2010, após um período na base do Vila Nova. Em 2013, ele foi titular do Peixe na camanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na mesma temporada, subiu para o profissional.

Ele permaneceu no Peixe até 2015, quando foi emprestado ao Avaí. Ao todo, disputou 22 jogos e marcou um gol pelo Peixe.

Jubal ainda passou pelos português Arouca, Vitória SC, Portimonense, Boavista e Vitória FC antes de chegar ao Auxerre em 2020.

