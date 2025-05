Zagueiro na mira de Ancelotti para Seleção ‘desbancou’ titulares do PSG (Alexsandro Ribeiro, zagueiro do Lille)

O zagueiro Alexsandro Ribeiro tem chamado atenção com a camisa do Lille, da França. O nome do jogador está, inclusive, na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para convocação da Seleção Brasileira. Na Europa, ele tem acumulado bons números e até desbancou titulares do PSG.

O PSG lidera a Ligue 1, enquanto o Lille é o quinto colocado. Alexsandro, por sua vez, tem sido titular absoluto – são 47 jogos disputados, um gol e três assistências até então. De acordo com o Sofascore, ele tem a segunda melhor nota entre zagueiros da liga francesa: 7.18.

Alexsandro só foi desbancado por outro brasileiro. Jubal defende o Auxerre e tem nota 7.25.

Contudo, o defensor do Lille desbancou outros grandes nomes e por isso a presença na lista de Ancelotti é justificada. O primeiro zagueiro do PSG que aparece na lista do Sofascore é o brasileiro Beraldo, com nota 7.07. Depois, o equatoriano Willian Pacho, com 7.04.

Os dois são titulares no time do PSG e brigam pelo título da competição. O zagueiro brasileiro Marquinhos tem nota 7.26, mas não entra na lista por causa da pouca minutagem. O Sofascore considera que os jogadores tenham que ter pelo menos 60% dos minutos jogados na competição.

