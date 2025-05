Jogador que esteve na mira do Atlético pode reforçar time europeu para Mundial (Luis Henrique, que foi alvo do Atlético no mercado, em ação pelo Olympique de Marselha)

A finalista da Champions League está no mercado em busca de um reforço para o Mundial de Clubes. Pensando no torneio que será disputado entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos, a Inter de Milão está perto de fechar a contratação de Luis Henrique, jogador do Olympique de Marseille-FRA que esteve na mira do Atlético no início de 2024.

Segundo o jornalista Gianluca DiMarzio, especialista em transferências, o acordo entre a Internazionale e o Marseille está “cada vez mais próximo”. O repórter da Sky Sports deixou claro que o “acordo ainda não está concluído”, mas o clube italiano deseja “acertar os detalhes finais” nas próximas semanas.

A reportagem ainda apontou o valor que a Inter de Milão pagará ao Marseille: 22 milhões de euros, valor que equivale a R$ 140 milhões, mais bônus. A valorização do jogador pode ser vista pela proposta recente que o Atlético fez ao atleta.

Cria do Botafogo, Luís foi procurado pelo Galo em janeiro de 2024. O clube alvinegro chegou a fazer proposta entre 5 e 6 milhões de euros (R$ 26,8 milhões a R$ 32,1 milhões na cotação atual) e estava confiante por um desfecho positivo, porém o Marseille recusou a oferta.

O desejo da Inter de Milão passa principalmente pela boa fase de Luis Henrique com a camisa do Marseille. Na temporada 2024/25, são nove gols e nove assistências em 35 partidas.

Jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

Monterrey-MEX x Inter – 17 de junho (terça-feira), às 22h

– 17 de junho (terça-feira), às 22h Inter x Urawa Reds-JAP – 21 de junho (sábado), às 16h

x Urawa Reds-JAP – 21 de junho (sábado), às 16h Inter x River Plate-ARG – 25 de junho (quarta-feira), às 22h

