Clube se despede de estádio após 133 anos (Goodison Park foi inaugurado há 133 anos )

O Everton disputou seu último jogo de futebol no icônico Goodison Park, inaugurado em 1892. Os Toffees venceram neste domingo por 2 a 0 o já rebaixado Southampton, na Premier League.

Os torcedores do Everton se reuniram horas antes do início do jogo para cantar e exibir bandeiras e sinalizadores em clima de festa, sob um sol de quase verão, nas ruas ao redor do estádio.

Vários deles ficaram emocionados ao ouvir o hino do clube. As comemorações continuaram durante toda a partida, graças à vitória do Everton em um jogo sem importância para a classificação.

O senegalês Iliman Ndiaye, que marcou dois gols (6′ e 45’+2), entrará para a história como o último artilheiro em Goodison Park.

Nova casa

Depois de mais de 130 anos, o Everton jogará a próxima temporada em um novo estádio construído a apenas 5 km de distância e com capacidade para 53.000 espectadores.

O Goodison Park, no entanto, não desaparecerá, já que o Everton anunciou há alguns dias que o antigo estádio, com capacidade para 39.571 pessoas, se tornará a nova casa de sua equipe feminina.

A notícia Clube se despede de estádio após 133 anos foi publicada primeiro no No Ataque por AFP