crédito: No Ataque Internacional

Presidente do Barcelona aponta data para o retorno do time ao Camp Nou (Imagem do Camp Nou, estádio do Barcelona)

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, estipulou data para reabertura do Camp Nou, estádio principal do clube catalão.

O espaço está em reforma desde 2023, a ideia do Barcelona era voltar a receber jogos no local ainda em novembro de 2024.

Porém, as obras não foram finalizadas a tempo e os trabalhos se estendem até 2025. Com isso, a casa da equipe tem sido o Estádio Olímpico Lluís Companys, que tem capacidade para receber 55,9 mil torcedores.

Em entrevista recente, Laporta apontou que o time blaugrana deve voltar ao Camp Nou em setembro deste ano.

“A equipe voltará ao Camp Nou em setembro se não tiver nenhum empecilho. As obras estão avançando a um ritmo muito mais ágil e tenho que agradecer a colaboração da Prefeitura de Barcelona. A inauguração do novo estádio será um símbolo da recuperação econômica do clube”, disse.

O estádio deve voltar com capacidade reduzida em um primeiro momento, mas com as reformas, o espaço conseguirá comportar 105 mil espectadores.

Campeão espanhol

O Barcelona assegurou o título desta edição de La Liga (Campeonato Espanhol) nessa quinta-feira (15/5), com vitória sobre o Espanyol por 1 a 0, fora de casa, pela 36° rodada da competição.

Há algumas semanas, o time já havia conquistado a taça da Copa do Rei com vitória sobre o Real Madrid por 3 a 2, em Sevilha.

A notícia Presidente do Barcelona aponta data para o retorno do time ao Camp Nou foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque