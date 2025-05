Em qual canal vai passar Chelsea x Manchester United hoje (16/5) (Cole Palmer, do Chelsea, Garnacho, do Manchester United)

Chelsea e Manchester United se enfrentam nesta sexta-feira (16/5), às 16h15 (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela 36ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Os Blues estão na quarta colocação do torneio, com 63 pontos, e ainda precisam garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Já o Manchester United, com 38, é o 16º, e já não tem muita ambição no Campeonato Inglês.

Chelsea x Manchester United: onde assistir

A partida entre Chelsea e Manchester United será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Chelsea x Manchester United: escalações

Chelsea: Sanchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernandez; Madueke, Cole Palmer e Tyrique George; Pedro Neto. Técnico : Enzo Maresca.



A notícia Em qual canal vai passar Chelsea x Manchester United hoje (16/5) foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque