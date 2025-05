Messi volta a entrar na pré-convocação da Seleção Argentina; veja lista (Lionel Messi, capitão da Seleção Argentina )

O treinador da Seleção Argentina, Lionel Scaloni, anunciou, nesta quinta-feira (15/5), a pré-lista de convocação para a próxima Data Fifa, em que a atual campeã mundial enfrentará Chile e Colômbia. A grande novidade é a presença de Messi, que ficou de fora dos últimos jogos do time por lesão.

28 jogadores integram a pré-convocação de Scaloni, mas só 26 nomes vão entrar na lista final. Curiosamente, nenhum dos selecionados joga no Campeonato Argentino.

Na próxima Data Fifa, a Argentina vai visitar o Chile, em 5 de junho, e depois receber a Colômbia, no dia 10. Atual campeã do mundo, a alviceleste está com folga na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e já garantiu vaga no próximo mundial.

Com 31 pontos, a Argentina tem oito unidades de diferença para a segunda colocada, a Colômbia, que tem 23. Já o Brasil está no quarto lugar, com 21.

Pré-convocação da Seleção da Argentina

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa-ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille-FRA) e Walter Benítez (PSV-HOL).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Juan Foyth (Villarreal-ESP), Cristian Romero (Tottenham-ING), Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille-FRA), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Facundo Medina (Lens-FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon-FRA) e Valentín Barco (Strasbourg-FRA)

Meias: Alexis Mac Allister (Liverpool-ING), Leandro Paredes (Roma-ITA), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest-ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid-ESP), Thiago Almada (Lyon-FRA), Giovani Lo Celso (Betis-ESP), Enzo Fernández (Chelsea-ING) y Nicolás Paz (Como-ITA).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami-EUA), Julián Alvarez (Atlético de Madrid-ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA), Valentín Castellanos (Lazio-ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United-ING), Nicolás González (Fiorentina-ITA) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP) e Ängel Correa (Atlético de Madrid-ESP).

