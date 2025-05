Do que o Barcelona precisa para ser campeão espanhol hoje (15/5)? (Raphinha em jogo pelo Barcelona)

O Barcelona visita o Espanyol nesta quinta-feira (15/5), às 16h30 (de Brasília), e já pode garantir o título de La Liga, o Campeonato Espanhol nesta partida. Veja o que o Barça precisa para ser campeão.

Com 82 pontos, o Barcelona está na liderança do torneio. Já o arquirrival Real Madrid, com 78, está na segunda colocação e é o único que tem chance matemática de impedir o título do time catalão.

A máxima pontuação que o Madrid pode alcançar é 84, caso vença nas duas rodadas finais do Campeonato Espanhol. Desta forma, o Barcelona garante o título nacional com uma vitória sobre o Espanyol, já que chegaria aos 85 pontos.

Se o Barça empatar ou perder, contudo, ainda deixa chance para o Real Madrid levantar o título.

Barcelona no Campeonato Espanhol

Desde o início do torneio, o Barça se colocou como forte postulante ao título. E assim seguiu durante toda a temporada – o time catalão só não ficou na liderança do Campeonato Espanhol em cinco rodadas.

O grande destaque do Barcelona na temporada foi o ataque – o time marcou 95 gols no Espanhol até então e tem saldo de 59, 23 a mais que o Real Madrid, que tem o segundo maior saldo da liga.

