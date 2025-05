crédito: No Ataque Internacional

Titular do Real Madrid é julgado por divulgar vídeo sexual de menor de idade (Escalação do Real Madrid; Raúl Asencio está ao lado do goleiro Courtois)

O zagueiro Raul Asencio, peça defensiva importante do Real Madrid está sendo julgado por supostamente gravar e divulgar um vídeo sexual de duas meninas, uma delas menor de idade. o Tribunal de Instrução n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana, na ilha de Gran Canaria, na Espanha, foi quem emitiu a acusação contra o jogador, em uma investigação iniciada ainda em 2023.

A informação sobre a acusação contra Asencio foi divulgada pela Iusport, veículo de comunicação especializado em direito desportivo.

Além de Asencio, outros ex-três companheiros do atleta estão envolvidos no caso: Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez. Os quatro estão sendo acusados de supostamente gravar e posteriormente distribuir material sexualmente explícito com duas mulheres, uma delas menor de idade, sem a permissão delas.

De acordo com a análise do juiz de instrução, os fatos podem se enquadrar em vários tipos penais. Foram identificadas evidências de crimes relacionados à invasão de privacidade e obtenção de imagens sem consentimento, bem como à distribuição não autorizada do conteúdo gravado.

Outros crimes

Além disso, há a possibilidade de cometimento de crimes mais graves, como captura de imagens pornográficas de menores e posse de pornografia infantil.

O caso teria acontecido em 15 de junho de 2023. As meninas envolvidas tinham 16 e 18 anos naquela oportunidade. De acordo com a decisão judicial, ambos apresentam atualmente sintomas consistentes com transtorno de estresse pós-traumático.

