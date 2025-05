Filho de Sarney, vice da CBF pede a Gilmar para tirar Ednaldo da presidência

O empresário e cartola Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney, um dos vice-presidentes da CBF, pediu a Gilmar Mendes nesta quarta-feira, 7, que reconsidere sua decisão que devolveu a presidência da confederação a Ednaldo Rodrigues, em janeiro de 2024.

Fernando Sarney também quer que Gilmar suspenda os efeitos do acordo de dirigentes e ex-dirigentes da CBF que reconheceu a legalidade da eleição de Ednaldo ao comando da confederação, em março de 2022. O acordo, que incluiu a assinatura de Sarney (foto abaixo), foi homologado por Gilmar em fevereiro.

Assim como a deputada Daniela do Waguinho, Fernando Sarney baseou seu pedido a Gilmar Mendes nas suspeitas de irregularidades que rondam uma das assinaturas no acordo: a de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, ex-presidente da CBF.

Sarney citou problemas de saúde de Nunes que tirariam dele condições cognitivas de assinar o documento. Para o vice-presidente da CBF, a entidade “tinha ciência das limitações cognitivas do Sr. Antônio Nunes, as quais comprometem a capacidade civil plena para firmar o acordo impugnado”.

Fernando Sarney também apontou suspeitas de que a assinatura do Coronel Nunes foi falsificada para beneficiar Ednaldo, como concluiu uma perícia.

“O mais grave elemento é que a assinatura possivelmente objeto da fraude, foi aposta no documento do acordo, não apenas para ludibriar e obter vantagens indevidas contra os demais subscritores, mas também para frustrar a integridade do sistema de justiça, pondo fim de forma artificial e espúria a importante demanda em curso, beneficiando diretamente Ednaldo Rodrigues Gomes”, argumentou Sarney.

Além da petição de Fernando Sarney, Gilmar Mendes tem em mãos um pedido semelhante, feito por Daniela do Waguinho, conforme revelou a coluna. A deputada do União Brasil do Rio de Janeiro também acionou a Comissão de Ética da CBF.

Embora seja um dos atuais oito vice-presidentes da CBF, Fernando Sarney não foi reeleito na chapa de Ednaldo Rodrigues, em março. O atual mandato do cartola termina no final deste ano e o próximo vai até 2030.