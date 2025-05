crédito: No Ataque Internacional

Ex-jogador da Série A, Clarence Seedorf se aventura no futebol do Irã (Holandês vai ser consultor do Esteghlal )

O ex-jogador holandês Clarence Seedorf vai se aventura no futebol iraniano. O ex-atleta do Botafogo vai assumir cargo no Esteghlal FC.

Após aposentadoria da carreira como futebolista em 2014, o astro europeu trabalhou como treinador no Milan (Itália), Shenzhen FC (China), Deportivo de La Coruña e na Seleção de Camarões.

A última vez que Seedorf atuou na função foi em 2019. Em 2023, ele se tornou membro do conselho de disciplina da Holanda.

Clarence será consultor esportivo do Esteghlal, que ocupa a oitava posição do Campeonato Iraniano.

Diretor geral do clube, Ali Nazari Juybari, explicou algumas das atribuições do holandês.

“Desde o desenvolvimento da base até a seleção do diretor técnico e a tomada de decisões estratégicas importantes, a Seedorf nos aconselhará”, explicou.

Carreira como jogador

O ex-futebolista Clarence Seedorf, de 49 anos, é cria das categorias de base do Ajax (Holanda).

Multicampeão durante a carreira, o ex-atleta atuou no Real Madrid (Espanha) e Milan (Itália) e se tornou uma das lendas de ambos os clubes.

Em 2012, o holandês surpreendeu ao assinar com o Botafogo. Seedorf disputou 81 partidas pelo alvinegro carioca, balançou as redes em 24 oportunidades e distribuiu 13 assistências.

