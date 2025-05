Seleção Brasileira: Ancelotti é o técnico com mais seguidores no Instagram; veja a lista (Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira)

Ancelotti é pop! Anunciado como técnico da Seleção Brasileira, o italiano tem 16,6 milhões de seguidores no Instagram, o maior número entre todos os treinadores do mundo. Aos 65 anos, ele supera, por exemplo, Pep Guardiola (Manchester City), com 8,5 milhões; Jürgen Klopp (ex-Liverpool), com 4,6 milhões; e Lionel Scaloni (Argentina), com 2,3 milhões.

Ancelotti se aproxima, inclusive, do número de seguidores da própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que tem 17,7 milhões.

Para se ter uma ideia da popularidade de Ancelotti na rede social, nem mesmo a soma de seguidores de todos os perfis de técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro alcança o número do italiano. A conta chega a 13,6 milhões, sendo que Felipe Luís (Flamengo) lidera a lista nacional com 6,5 milhões, seguido por Abel Ferreira (Palmeiras) com 1,7 milhões.

Carlo Ancelotti confirmou, nesta terça-feira (13/5), o acordo com a CBF para comandar a Seleção Brasileira. O treinador assumirá o cargo depois da última partida do Real Madrid nesta edição do Campeonato Espanhol – contra a Real Sociedad, no dia 25 de maio, no Santiago Bernabéu.

Em fim de ciclo no Real Madrid, Carlo Ancelotti vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026. Ele treinará e convocará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

Número de seguidores de técnicos europeus ou outras seleções:

Guardiola (Man City) – 8,5 milhões (pepteam)

Jürgen Klopp (ex-Liverpool) – 4,6 mi (kloppo)

Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 mi (lioscaloni)

Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 1,9 mi (simeone)

Luis Henrique (PSG) – 771 mil (luisenrique_2121)

Hansi Flick (Barceliona) – 433 mil (hansiflickpage)

Número de seguidores dos técnicos do Campeonato Brasileiro

Filipe Luís (Flamengo) – 6,5 mi (filipeluis)

Abel Ferreira (Palmeiras) – 1,7 mi (coachabelferreira)

Dorival Jr (Corinthians) – 1,4 mi (dorivaljroficial)

Rogério Ceni (Bahia) – 1 mi (rogerioceni)

Renato Gaúcho (Fluminense) – 975 mil (renatogaucho)

Fernando Diniz (Vasco) – 396 mil (timediniz)

Mano Menezes (Grêmio) – 322 mil (manomenezes_oficial)

Antônio Oliveira (Cuiabá) – 303 mil (antonio_oliveira33)

Luiz Zubeldia (São Paulo) – 265 mil (zubeldia.oficial)

Thiago Carpini (Vitória) – 254 mil (tcarpini)

Roger Machado (Internacional) – 136 mil (rogermachado_treinador)

Leonardo Jardim (Cruzeiro) – 108 mil (leonardojjardim)

Renato Paiva (Botafogo) – 45,2 mil (renatopaiva009)

Léo Condé (Ceará) – 17,9 mil (leonardoconde.treinador)

Fernando Seabra (Red Bull) – 15 mil (fernandoseabratreinador)

Rafael Guanaes (Mirassol) – 7 mil (rafaelguanaesoficial)

A notícia Seleção Brasileira: Ancelotti é o técnico com mais seguidores no Instagram; veja a lista foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque