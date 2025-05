crédito: No Ataque Internacional

Gigante europeu corta gastos e troca desfile por churrasco em festa de título (Old Trafford, na Inglaterra)

Gigante europeu com três títulos da Liga dos Campeões, um da Liga Europa e 20 do Campeonato Inglês, o Manchester United vai adotar uma série de medidas de corte de gastos no clube.

Segundo o site da BBC, até mesmo a comemoração de um eventual título da Liga Europa na final contra o Tottenham, no dia 21 de maio, está comprometida. A diretoria vai trocar o tradicional desfile público por um churrasco para os jogadores e funcionários no Centro de Treinamentos.

“O Manchester United fará um churrasco no campo de treinamento do clube em Carrington para comemorar a vitória sobre o Tottenham Hotspur na final da Liga Europa na próxima semana. E nenhum desfile está planejado caso o time vença o torneio”, noticiou.

Ainda conforme a publicação, os jogadores do Manchester United estão limitados a dois ingressos gratuitos cada um para a final da Liga Europa.

“As decisões foram tomadas após uma série de medidas de corte de custos no clube, que incluíram demissões e a remoção de almoços gratuitos para os funcionários”, constatou a BBC.

Apesar de disputar o título da Liga Europa, o United está em crise no futebol inglês. O time figura apenas na 16ª colocação da Premier League.

