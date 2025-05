crédito: No Ataque Internacional

Xabi Alonso será o novo técnico do Real Madrid, diz jornal alemão (Xabi Alonso se despediu do Bayer Leverkusen na última semana)

Nesta segunda-feira (12/5), o italiano Carlo Ancelotti foi anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira. Assim, o Real Madrid já tem um treinador encaminhado para assumir a equipe. Xabi Alonso, que anunciou saída do Bayer Leverkusen na última sexta-feira (9/5), será o novo comandante dos Blancos.

O técnico espanhol deve assumir o Real Madrid no final de La Liga, na última semana de maio. A expectativa é que Xabi Alonso estreie no Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos. A informação é da Sky Sports Alemanha.

Especulado pelo Real Madrid desde abril, Xabi Alonso substitui Carlo Ancelotti, que ficou na equipe durante quatro temporadas. Neste período, o italiano conquistou onze títulos: duas Champions, dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Uefa, duas Supercopas da Espanha, um Mundial de Clubes, uma Copa Intercontinental e uma Copa do Rei.

Xabi Alonso, que iniciou sua carreira de técnico profissional em 2022, no Bayer Leverkusen, teve sucesso imediato no futebol alemão. Em suas três temporadas, fez história na equipe e conquistou três títulos, incluindo o primeiro Campeonato Alemão da história do clube.

O bom filho à casa torna

Como jogador, Xabi Alonso teve carreira multicampeã. Revelado pela Real Sociedad, em 2000, o volante se destacou por Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique, além de ser titular da Seleção Espanhola durante sua carreira.

O Real Madrid foi a equipe que Xabi Alonso mais atuou. Entre 2009 e 2014 no time, o volante entrou em campo 236 vezes, marcou seis gols e distribuiu 31 assistências. Além disso, ele conquistou cinco títulos no clube: duas Copas do Rei, uma Liga dos Campeões, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

A notícia Xabi Alonso será o novo técnico do Real Madrid, diz jornal alemão foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press