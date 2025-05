Jogador é levado para hospital após ser agredido em saída de bar, diz jornal (Jogador de 23 anos foi agredido na Alemanha )

O atacante alemão Tim Lemperle, de 23 anos, foi encaminhado para um hospital com urgência após ser agredido enquanto saía de um bar.

Segundo o jornal Bild, da Alemanha, o jogador do FC Köln, que estava acompanhado com um grupo de amigos, se envolveu em uma discussão com pessoas que estavam no estabelecimento.

Horas depois, os indivíduos esperaram que Lemperle deixasse o local e agrediram o atleta, que fraturou o nariz e ficou com diversos cortes no rosto.

A equipe de Tim enfrenta o Kaiserslautern neste domingo (18/5), pelos playoffs da Bundesliga 2 (Segunda Divisão da Alemanha).

Friedhelm Funkel, treinador do Köln, falou sobre o caso e afirmou que a chance do atacante atuar na partida é “mínima”.

Carreira de Tim Lemperle

Cria das categorias de base do Köln, Tim Lemperle é um dos destaques da equipe nesta temporada.

Titular do time, o camisa 19 tem 27 jogos disputados em 2024/2025, balançou as redes em 11 oportunidades e distribuiu seis passes para gol.

