Jornal espanhol aponta futuro de Raphinha no Barcelona (Raphinha comemora gol pelo Barcelona)

Barcelona e Raphinha se aproximaram de uma renovação contratual. Com um vínculo até a metade de 2027, o novo acordo entre o brasileiro e a equipe espanhola teria validade até junho de 2029.

Conforme o jornal Marca, restam alguns detalhes para sacramentar o novo contrato do atacante, um deles, o valor de sua cláusula de rescisão.

Com o novo vínculo, o jogador passaria a ser um dos maiores salários do elenco, visto que foi o protagonista do Barça nesta temporada.

Oferta árabe

No último mês, Raphinha recebeu uma grande oferta de uma equipe da Arábia Saudita, porém recusou. O atacante afirmou à TNT Sports que, caso a proposta tivesse chegado na última temporada, teria aceitado por não estar em um bom momento mentalmente.

Na disputa pela Bola de Ouro, o brasileiro já anotou 34 gols pelo Barcelona nesta temporada e acumula 23 assistências. Juntos, o atleta e a equipe catalã conquistaram a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha neste ano, e encaminharam o título da LaLiga após vencerem o Real Madrid neste domingo.

Raphinha estará presente no próximo duelo do Barça. A equipe enfrenta o Espanyol pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium. Uma vitória garante o título do torneio aos Culés.

