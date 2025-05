crédito: No Ataque Internacional

Sem pretensões no Inglês, Manchester United é derrotado em casa pelo West Ham (Comemoração de um dos gols do West Ham na vitória sobre o Manchester United)

Atuando no Old Trafford, o Manchester United foi derrotado pelo West Ham por 2 a 0, neste domingo (11/5), pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols dos visitantes foram marcados por Soucek e Bowen.

Ambas equipes não têm mais pretensões na competição, pois já se livraram do rebaixamento e não têm chances de classificação para competições europeias pela Premier League. O United é o 16º colocado, com 39 pontos. O West Ham vem logo acima, na 15ª posição, com 40 pontos.

Os gols do jogo

O West Ham abriu o placar aos 25 minutos de jogo. Kudus invadiu a área e encontrou Soucek livre para marcar.

Com 12 minutos do segundo tempo, os visitantes ampliaram. Após rápido contra-ataque, Bowen recebeu de Wan-Bissaka e empurrou livre para o gol.

Próximos compromissos

O Manchester United volta a campo pela competição na sexta-feira (16/5), quando visita o Chelsea, às 16h15 (de Brasília). O West Ham atuará dois dias depois contra o Nottingham Forest, às 10h15, também pelo Inglês.

