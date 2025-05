Definida a final da Liga Europa; veja data, horário e local (Lance de Manchester United x Tottenham)

Tottenham e Manchester United farão um clássico inglês para decidir o título da Liga Europa 2024/25. A seguir, veja data, horário e local da grande final.

O confronto será no dia 21 de maio (quarta-feira), às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, casa do Athletic Bilbao, em Bilbao, na Espanha.

Para chegar à decisão, o Tottenham eliminou o Bodo/Glimt, da Noruega, na semifinal.

Já o Manchester United passou pelo Athletic Bilbao, que perdeu a oportunidade de jogar em casa a decisão da Liga Europa.

