Em despedida, lenda da Premier League busca 200º gol em 500º jogo pelo time (Vardy em campo pelo Leicester)

A reta final da Premier League marcará o fim de uma das histórias mais bonitas da atualidade no futebol. Campeão do Inglês de 2015/16, Jamie Vardy se despedirá do Leicester ao fim da temporada e pode, nos três jogos restantes, arredondar os números: o atacante de 38 anos tem 199 gols em 498 jogos pelo clube.

Vardy está no Leicester desde 2012/13, quando deixou o Fleetwood Town e começou a escrever uma linda história com o time que ainda estava na Championship. Três anos depois, a equipe protagonizou uma das maiores zebras da história do futebol ao bater os milionários ingleses, conquistando a Premier League de forma inédita.

Vardy também foi campeão da FA Cup em 2020/21, Supercopa da Inglaterra em 2021 e da Championship em 2013/14 e 2023/24, além de ter sido artilheiro da Premier League em 2019/20 com 23 gols. Só que essa trajetória de 13 temporadas seguidas no Leicester chegará ao fim em 2024/25.

O inglês já anunciou que encerrará a sua passagem nos Foxes, que caíram para a Championship após uma temporada aquém. São apenas 21 pontos conquistados pelo Leicester em 35 rodadas pelo Premier League, tendo sido rebaixado com cinco jogos a fazer.

As três rodadas restantes servirão para Vardy se despedir do Leicester e também arredondar os números. O atacante já marcou 199 vezes em 498 jogos, ou seja, se atuar em duas partidas, arredondará o número de compromissos pela equipe para 500. E ainda poderá marcar o gol de número 200 com a camisa dos Foxes.

