David Beckham compra clube de quarta divisão (David Beckham comprou o Salford City )

O ex-meio-campista inglês David Beckham, de 50 anos, se tornou um dos donos do Salford City, da Inglaterra.

Ex-jogadores do Manchester United, ele e Gary Neville se juntaram a um consórcio de empresários que comprou o clube.

Beckham e Neville já eram coproprietários do Salford. Além deles, outras ex-estrelas dos Reds Devils também tinham ações do clube, mas as venderam nesta negociação.

O Salford foi fundado em 1940. A equipe está na League Two (Quarta Divisão da Inglaterra) e ficou na oitava colocação da competição nesta temporada.

O ex-camisa 7 da Inglaterra falou sobre a compra e destacou que se inspira no projeto feito pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que compraram o Wrexham, do País de Gales, e conseguiram levar o time à Segunda Divisão Inglesa.

“Já falei com o Ryan sobre isso (inspiração no projeto) tantas vezes e ele disse que o clima na cidade, o clima no clube, é tão excepcional. É esse tipo de coisa que queremos criar”, disse Beckham ao The Athletic.

Inter Miami

David Beckham é dono do Inter Miami, da Major League Soccer (MLS). O clube norte-americano criado pela estrela britânica conta com várias estrelas na equipe.

Os ex-jogadores do Barcelona Jordi Alba (lateral-esquerdo), Sergio Busquets (volante), Lionel Messi (meia-atacante) e Luis Suárez são os principais nomes do time estadunidense.

