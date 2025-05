crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Fiorentina x Betis pela Conference League hoje (8/5)? (Rolando Mandragora, da Fiorentina, e Antony, do Betis)

Fioretina e Betis se enfrentam nesta quinta-feira (8/5) pelo jogo da volta da semifinal da Conference League. A bola vai rolar a partir de 16h (de Brasília), no Stadio Artemi Franchi, em Florença, na Itália.

No jogo de ida, os espanhóis venceram por 2 a 1, com gols de Ezzalzouli e do brasileiro Antony. O gol italiano foi marcado por Luca Ranieri. Agora, a Fioretina precisa reverter o placar para chegar à final.

O jogo entre Fioretina e Betis pela semifinal da Conference League será transmitido por CazéTV (youtube) a partir de 16h (de Brasília).

Fiorentina x Betis: prováveis escalações

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo e Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli e Gosens; Gudmundsson e Beltran. Técnico: Raffaele Palladino.



Betis: F. Vieites; Ruibal, Bartra, Natan e Perraud; Johny e Fornals; Antony, Isco, Abdé e Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini.

