Em qual canal vai passar Atlético Grau x Grêmio pela Sul-Americana hoje (7/5)?

Atlético Grau x Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (7/5) pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola vai rolar a partir de 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

O time peruano é último colocado do Grupo D, com um ponto. O Tricolor Gaúcho, por sua vez, tem sete e ocupa o segundo lugar, empatado com o líder Godoy Cruz. Na segunda rodada, o Grêmio venceu o Atlético Grau por 2 a 0.

Em qual canal vai passar Atlético Grau x Grêmio

O jogo entre Atlético Grau x Grêmio pela Copa Sul-Americana será transmitido por Paramount+ (streaming), a partir de 21h30 (de Brasília).

Atlético Grau x Grêmio; prováveis escalações

Atlético Grau: Álvarez; Rojas, Franco, Tapia e Rodas; Herrera, Solís, Garcias e Bandiera; Álvarez e Sandoval. Técnico: Ángel Comizzo.



