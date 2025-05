Os brasileiros que já podem se classificar na Sul-Americana (Troféu da Copa Sul-Americana)

Fluminense e Grêmio podem confirmar a classificação ao mata-mata da Sul-Americana com duas rodadas de antecedência na fase de grupos.

Os dois são os únicos dos sete representantes brasileiros no torneio que podem garantir nesta rodada a vaga antecipada aos playoffs das oitavas -ambos jogam fora de casa. Apenas os líderes de cada grupo avança direto às oitavas da Sula, enquanto os segundos colocados enfrentam um dos terceiros colocados das chaves da Libertadores no primeiro compromisso do mata-mata.

O Grêmio confirma pelo menos a vice-liderança do Grupo D se vencer seu jogo e o Sportivo Luqueño tropeçar. O Tricolor gaúcho está empatado na ponta da chave com o Godoy Cruz, ambos com sete pontos cada, enquanto Atlético Grau e Sportivo Luqueño possuem apenas um ponto cada um.

Nesse cenário, o Grêmio chegaria a dez pontos ao bater o Atlético Grau na próxima quarta e, caso o Sportivo Luqueño perca ou empate com o Godoy Cruz, não poderia mais ser tirado da zona de classificação ao mata-mata.

O Fluminense vive a mesma situação: garante ao menos a vaga nos playoffs se ganhar sua partida e o terceiro colocado do Grupo F não vencer. O Tricolor carioca ocupa atualmente a liderança, com sete pontos, seguido pelo Once Caldas, com seis, Unión Española, com dois, e GV San José, com um. Se vencer o lanterna na quinta e o Unión tropeçar diante do Once Caldas, o Fluminense confirma a classificação antecipada.

No entanto, ambos os clubes ainda terão de brigar para avançar direto às oitavas. Eles ainda não têm como confirmar a liderança com duas rodadas de antecedência e não poderão apenas cumprir tabela se quiserem pular a fase de playoffs.

Outros brasileiros

Já os demais brasileiros não contam com vaga encaminhada em seus grupos. O Vitória soma dois pontos e está em terceiro da chave B; o Corinthians tem quatro pontos e está em terceiro do Grupo C; o Cruzeiro segue zerado e amarga a lanterna da chave E; o Vasco, com cinco pontos, fica em segundo do Grupo G pelo saldo de gols; e o Atlético, também com cinco, ocupa a ponta da chave atualmente por levar a melhor no critério de desempate.

Jogos dos brasileiros na 4ª rodada

Vitória x Defensa y Justicia – terça-feira, 6/5, às 19h

Corinthians x América de Cali – terça, 6/5, às 21h30

Puerto Cabello x Vasco – quarta, 7/5, às 19h

Atlético Grau x Grêmio – quarta, 7/5, às 21h30

Mushuc Runa x Cruzeiro – quarta, 7/5, às 21h30

Deportes Iquique x Atlético-MG – quinta, 8/5, às 19h

GV San José x Fluminense – quinta, 8/5, às 21h30

Classificação da Sul-Americana

Grupo B

1 – Universidad Católica: 7

2 – Cerro Largo: 4

3 – Vitória: 2 (-1 SG)

4 – Defensa y Justicia: 2 (-2 SG)

Grupo C

1 – Huracán: 7

2 – América de Cali: 5

3 – Corinthians: 4

4 – Racing-URU: 0

Grupo D

1 – Godoy Cruz: 7

2 – Grêmio: 7

3 – Sportivo Luqueño: 1

4 – Atlético Grau: 1

Grupo E

1 – Mushuc Runa: 9

2 – Palestino: 6

3 – Unión Santa Fe: 3

4 – Cruzeiro: 0

Grupo F

1 – Fluminense: 7

2 – Once Caldas: 6

3 – Unión Española: 2

4 – GV San José: 1

Grupo G

1 – Lanús: 5

2 – Vasco: 5

3 – Melgar: 4

4 – Puerto Cabello: 1

Grupo H

1 – Atlético: 5 (4 SG)

2 – Caracas: 5 (1 SG)

3 – Cienciano: 3

4 – Deportes Iquique: 1

