Joia do PSG dá caneta no próprio irmão em partida na França

O atacante Désiré Doué, do Paris Saint Germain (PSG), deu uma caneta no irmão mais velho Guéla Doué, do Strasbourg, em partida do Campeonato Francês nesse sábado (3/5).

As equipes se enfrentaram no Stade de la Meinau, em Strasbourg, pela 32ª rodada da competição. Os mandantes venceram o duelo por 2 a 1.

Désiré, de 19 anos, entrou na partida aos 46 minutos da partida. Em um lance, o camisa 14 recebeu um passe na ponta esquerda e teve um duelo direto com o irmão Guéla, de 22.

O jogador do PSG aplicou uma caneta no irmão e passou pelo camisa 22 do Strasbourg sem dificuldades.

Nas redes sociais, o atacante da equipe de Paris celebrou a chance de enfrentar Guéla em um jogo profissional.

“Tocando na sua frente, meu irmão mais velho. Compartilhando nossa paixão! Agradeço ao Senhor por essa benção”, escreveu.

Família Doué

Cria do Rennes, Désiré Doué chegou ao PSG nesta temporada e tem se destacado pela equipe francesa. O jogador tem 49 partidas disputadas, 13 gols anotados e 12 passes para gol.

Guéla Doué também surgiu nas categorias de base do Rennes. Ele se transferiu para o Strasbourg em 2024/2025 e se firmou como um dos titulares do time.

