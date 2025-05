crédito: No Ataque Internacional

Titular da Seleção Brasileira revela que quase defendeu outro país (Jogadores da Seleção Brasileira comemorando gol)

O atacante Raphinha, do Barcelona e Seleção Brasileira, revelou que esteve muito próximo de defender outro país quando ainda não havia se tornado uma grande estrela do futebol mundial.

O jogador contou que não tinha esperanças de ser convocado para a Seleção Brasileira enquanto atuava pelo Leeds United, em 2020. Por isso, cogitou aceitar o convite para se naturalizar.

“O Jorginho me ligava direto. Eles tinham um projeto espetacular para mim e, no fundo, eu ainda tinha aquele 1% de esperança em vestir a camisa da Seleção Brasileira. A sorte foi que meu passaporte italiano não ficou pronto, porque eu estava praticamente selecionado para a Eurocopa de 2021, que a Itália ganhou”, disse o atacante em entrevista à jornalista Isabela Pagliari.

Em agosto de 2021, um mês após o título da Azzurra, Raphinha recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Ele contou que não sabia da lista e só descobriu que havia sido chamado quando começou a receber mensagens de parabéns de amigos e familiares.

Raphinha não jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Entre 2014 e 2016, fez parte das categorias de base do Avaí e, aos 19 anos, se transferiu para o Vitória de Guimarães, em Portugal. O brasileiro passou pelo Sporting, também de Portugal, Rennes, da França, e Leeds United, da Inglaterra, até assinar com o Barcelona, da Espanha, em 2022.

Pelo Barça, o atacante possui 139 jogos, 51 gols e 50 assistências. Na temporada 2024/25, o jogador já balançou as redes 31 vezes e deu 25 passes para gol em 52 partidas. Raphinha é o artilheiro do clube na Liga dos Campeões, com 12 gols em 13 jogos.

A notícia Titular da Seleção Brasileira revela que quase defendeu outro país foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press