Crystal Palace surpreende, vence Aston Villa e vai à final da Copa da Inglaterra (Superior diante do Aston Villa, Crystal Palace avançou à final da Copa da Inglaterra)

O Crystal Palace surpreendeu na primeira semifinal da Copa da Inglaterra ao vencer com autoridade o Aston Villa por 3 a 0, neste sábado, no Estádio de Wembley, em Londres. Com o resultado, os comandados pelo técnico Oliver Glasner disputarão a final do torneio.

O clube do sul da capital, atualmente em 12º lugar na Premier League, tentará conquistar seu primeiro título em 17 de maio, também em Wembley, contra o Manchester City ou o Nottingham Forest, que se enfrentam neste domingo (27/4), às 12h30 (de Brasília).

Esta será a terceira final de Copa da Inglaterra do Crystal Palace, que perdeu as duas anteriores, ambas para o Manchester United, em 1990 e 2016. Caso levante o troféu nesta competição, a mais antiga do futebol, uma vaga na próxima Liga Europa está garantida.

O Aston Villa, que entrou em campo como favorito, agora terá que se concentrar no Campeonato Inglês, no qual ocupa a sétima colocação, com três pontos atrás do G5, que garante acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Esta é a segunda decepção do mês para o clube, eliminado pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final da Champions League.

Crystal Palace x Aston Villa

A equipe do técnico espanhol Unai Emery não conseguiu conter a inspiração do trio de ataque do Palace, formado por Eberechi Eze, Ismaïla Sarr e Jean-Philippe Mateta.

O primeiro abriu o placar com um chute de longa distância de fora da área, aos 31 minutos. Ele também sofreu um pênalti após ser desequilibrado na área por Boubacar Kamara. Mateta desperdiçou, mandando a bola na trave esquerda do gol defendido pelo argentino Emiliano Martínez, no início da segunda etapa. O erro não ofuscou a ótima atuação do atacante francês, que teve um gol anulado aos 29 minutos da segunda etapa.

Sarr ampliou a vantagem do Palace aos 58 minutos, também com um disparo de longe, e depois o próprio senegalês venceu no mano a mano com Martínez e fechou o placar em 3 a 0 nos acréscimos.

O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, brilhou na partida com grandes defesas, com destaque para uma cabeçada de Ezri Konsa e tentativas de John McGinn e Lucas Digne.

