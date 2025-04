crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid vai jogar final da Copa do Rei? Clube se manifesta horas antes da partida (Jogadores do Real Madrid celebram gol )

O Real Madrid vive um momento de tensão com a Federação Espanhola de Futebol. Em meio a especulações de que a equipe poderia até mesmo não comparecer à final da Copa do Rei contra o Barcelona por problemas com a equipe de arbitragem escalada para decisão, disputada neste sábado (26/4), o clube publicou uma nota nesta sexta-feira (25/4).

Durante a semana, o Real Madrid divulgou um vídeo em que fez um compilado de erros do árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, escolhido para ser o “dono” do apito na decisão do torneio.

Posteriormente, Bengoetxea falou sobre o caso em entrevista e desabafou, de forma emotiva, sobre como a situação afetou a vida pessoal dele.

Nesta sexta-feira, o jornal espanhol Marca afirmou que o clube pediu formalmenete que a equipe de arbitragem para partida fosse alterada e que considera até mesmo não comparecer ao jogo caso isto não aconteça.

Em nota, o Real afirmou que considera “inadmissíveis” as falas do árbitro e afirmou que ele tem “clara e manifesta animosidade e hostilidade” contra a instiuição.

Porém, segundo o Marca, a Federação Espanhola não considera acatar o pedido do Real.

Nota completa do Real Madrid

Real Madrid C.F. considera inaceitáveis ??as declarações públicas feitas hoje pelos árbitros designados para a final da Copa do Rei, programada para ser disputada amanhã, 26 de abril de 2025.

Esses protestos, que surpreendentemente chamaram a atenção para vídeos de um meio de comunicação protegido pela liberdade de expressão, como a Real Madrid TV, realizados deliberadamente 24 horas antes contra um dos participantes da final, demonstram, mais uma vez, a clara e manifesta animosidade e hostilidade desses árbitros em relação ao Real Madrid.

Declarações ainda mais surpreendentes, em tom ameaçador, aludindo à unidade dos árbitros, foram usadas para anunciar supostas medidas ou ações que estão muito aquém dos princípios de justiça, objetividade e imparcialidade que deveriam prevalecer poucas horas antes de um evento futebolístico que capta a atenção de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Dada a gravidade do ocorrido, o Real Madrid espera que os responsáveis ??da RFEF e do organismo arbitral atuem em conformidade, adotando as medidas necessárias para defender o prestígio das instituições que representam.

A notícia Real Madrid vai jogar final da Copa do Rei? Clube se manifesta horas antes da partida foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque