Autor de gol do título deixa aposentadoria, volta aos gramados e morre de ataque cardíaco (Morgan marcou o gol do título da Copa da Liga do Leste da Escócia)

O futebol escocês está de luto pela morte de Brian Morgan, de 35 anos, que sofreu uma parada cardíaca poucos dias após voltar oficialmente aos gramados. O meio-campista havia se aposentado no ano passado, mas decidiu calçar as chuteiras novamente em novembro para ajudar o Sauchie Juniors, clube onde construiu grande parte da carreira.

A volta aconteceu menos de um ano após o momento que parecia o encerramento perfeito: Morgan marcou o gol do título da Copa da Liga do Leste da Escócia contra o Haddington Athletic, em uma final dramática decidida na prorrogação. O gol de cabeça, que garantiu o troféu ao Sauchie, foi tratado como seu último ato como jogador. Ele chegou a assistir ao início da temporada 2024/25 das arquibancadas, mas a saudade do campo falou mais alto.

Desde o retorno, rapidamente voltou a figurar entre os titulares e seguia contribuindo com gols. Sua última partida foi no dia 12 de abril, em uma vitória por 3 a 2 sobre o Glenrothes. Na ocasião, ele marcou o primeiro gol da equipe.

Na semana seguinte, Brian foi internado às pressas após sofrer uma parada cardíaca. Apesar dos esforços da equipe médica, o jogador faleceu na manhã da última quarta-feira (23/4).

“Nossos pensamentos e mais sinceras condolências estão com sua esposa Zoe, a filha Poppy, além dos familiares, amigos e todos que o conheceram. Brian era um garoto local, torcedor do clube desde criança. Chegou ao time em 2010, aos 20 anos, sob o comando de seu cunhado, Fraser Duncan. Conquistou títulos, marcou gols decisivos e fez história.” Sauchie Juniors, em nota publicada nas redes sociais

Em sua primeira passagem, Morgan teve papel importante no acesso à East Superleague, em 2012, ao marcar dois gols de falta em partida decisiva. Mais tarde, defendeu o Bo’ness United antes de retornar ao Sauchie.

A comoção tomou conta das redes sociais. Companheiros, torcedores e clubes de toda a Escócia prestaram homenagens.

