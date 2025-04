crédito: No Ataque Internacional

Time da Série B contrata atacante que ‘tomou’ vaga de Griezmann no Arsenal (Yaya Sanogo é reforço do Amazonas)

O Amazonas segue se reforçando para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A Onça Pintada contratou o atacante francês Yaya Sanogo, que ‘tomou’ vaga de Griezmann quando os dois defendiam o Arsenal, da Inglaterra.

O experiente jogador de 32 anos estava no Qingdao Red Lions, da China. Ele, contudo, ainda não entrou em campo em 2025. A última partida que Sanogo disputou foi no dia 26 de outubro de 2024, quando o Qingdao Red Lions venceu o Nanjing City por 2 a 1 pela 29ª rodada da China League One.

Na China, o atacante marcou seis gols em 20 jogos. Além do Arsenal, Sanogo soma passagens por Ajax, Charlton Athletic-ING, Toulouse-FR, Huddersfield Town-ING.

O jogador também tem alguns títulos na babagem – ele conquistou a Copa e Supercopa da Inglaterra pelo Arsenal, onde atuou nas temporadas 2013 e 2014, Copa do Mundo Sub-20 pela seleção francesa e a Liga da Armênia e Taça da Armênia pelo Urartu.

O Amazonas ainda não anunciou a contratação do jogador oficialmente nas redes sociais. A informação é do ge.

‘Tomou’ vaga de Griezmann

Em 2013, o francês Antoine Griezmann nutria expectativa de receber telefonema de Arsène Wenger, treinador do Arsenal à época. Contudo, no último dia da janela de transferências, o jogador se frustrou – o clube inglês decidiu pela contratação de outro atleta. Foi quando Yaya Sanojo chegou à Londres.

“Finalmente, poucas horas antes do mercado fechar, ele nos disse que o Arsenal não ia avançar. Não gosto de ser prometido uma coisa e isso não acontecer”, disse Griezmann em depoimento de livro publicado.

A escolha do Arsenal não atingiu às expectativas. Em 20 jogos pelos Gunners, Sanogo marcou apenas um gol. Na temporada seguinte, ele foi emprestado ao Crystal Palace, Ajax e Charlton, até deixar a Inglaterra e fechar com o Toulouse, da França.

