Dormiu no banco? Imprensa internacional critica ex-técnico do Cruzeiro

O nome de Paulo Autuori, ex-técnico do Cruzeiro, ganhou espaço na imprensa sul-americana. Novo treinador do Sporting Cristal, do Peru, ele foi criticado por polêmica de quando ainda estava à frente Atlético Nacional, da Colômbia, em 2023. Nesta época, ele foi flagrado ‘quase dormindo’ no banco de reservas.

Veterano do futebol brasileiro, Autuori estreia no comando do Sporting Cristal nesta quinta-feira (24/4), em jogo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Alguns jornais e portais de torcedores, deram atenção à polêmica de quando ele foi flagrado quase cochilando no banco de reservas. Na ocasião, o Atlético Nacional enfrentou o Envigado. Já naquela época, o comportamento do técnico repercutiu na mídia de forma negativa.

Na transmissão da partida, foi possível ver Autuori cabisbaixo e um pouco desanimado no banco, mas completamente acordado.

Em publicação no Instagram, um veículo escreveu: “O novo treinador do Sporting Crystal criticado por dormir nas partidas.”

Paulo Autuori no Cruzeiro

O último trabalho como comandante de Autuori foi na Raposa. Ele ajudou o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023.

Posteriormente, Paulo retornou ao cargo de diretor técnico e atuou no Coritiba e Athletico-PR. Ele estava sem clube desde o fim de 2024, quando foi demitido do Furacão.

Esta será a segunda passagem do treinador brasileiro no Sporting Cristal. Em 2002, comandou a equipe por seis partidas e foi campeão do Campeonato Peruano. Ele assinou com o clube até dezembro de 2026.

