Em qual canal vai passar Atlético de Madrid x Rayo Vallecano por La Liga hoje (24/4)? (Atlético de Madrid briga por vaga na próxima edição da Champions)

Atlético de Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam nesta quinta-feira (24/4) pela 33ª rodada de La Liga. A bola vai rolar a partir de 16h30 (de Brasília) no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri.

Na rodada anterior, o Atlético de Madrid perdeu para o Las Palmas por 1 a 0. O clube segue na terceira colocação com 63 pontos. O Rayo Vallecano, por sua vez, vem de empate com o Valencia por 1 a 1, e briga no meio da tabela com 41 pontos.

O jogo entre Atlético de Madrid e Rayo Vallecano será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) a partir de 16h30 (de Brasília).

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: prováveis escalações

Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente, José Giménez, Robin Le Normand e Javi Galán; Giuliano Simeone, Koke, De Paul e Conor Gallagher; Alexander Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.



Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss e Pep Chavarría; Gerard Gumbau, Óscar Valentín, Jorge De Frutos e Álvaro García; Randy Nteka e Pedro Díaz. Técnico: Iñigo Pérez.

