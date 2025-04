Mushuc Runa dispara na liderança do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana (Mushuc Runa venceu Unión pela Copa Sul-Americana)

O Mushuc Runa venceu o Unión por 3 a 0 e disparou na liderança do grupo do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. As equipes mediram forças nesta terça-feira (24/4), no Estádio Olímpico Fernando Guerrero, em Riobamba, no Equador, pela terceira rodada da chave E.

Carlos Orejuela abriu o placar para o Mushuc aos três minutos de bola rolando, Elián Caicedo fez o segundo, aos sete da etapa final, e Cristian Penilla fechou a conta, já aos 46 minutos.

O clube equatoriano ainda teve o zagueiro Bryan Bentaberry expulso. Com isso, ele será desfalque diante do Cruzeiro, pela quarta rodada, também em Riobamba.

Curiosamente, Bentaberry anotou um dos tentos do Runa no triunfo por 2 a 1 em cima da Raposa, em pleno Mineirão, no dia 9 de abril.

