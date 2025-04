crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Arsenal x Crystal Palace hoje (23/4)? (Zinchenko, do Arsenal, e Will Hughes, do Crystal Palace)

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (23/4), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 35ª rodada da Premier League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Arsenal está na segunda colocação do torneio, com 66 pontos – 13 a menos que o líder Liverpool, que pode conquistar o título já nesta rodada caso vença o Tottenham. Já o Palace é o 12º colocado, com 44 pontos.

Arsenal x Crystal Palace: onde assistir

A partida entre Arsenal e Crystal Palace será transmitida pelo Disney+ (streaming).

Arsenal x Crystal Palace: escalações

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Kiwior e Zinchenko; Rice, Merino e Odegaard; Saka, Martinelli e Trossard. Técnico : Mikel Arteta.



Raya; Ben White, Saliba, Kiwior e Zinchenko; Rice, Merino e Odegaard; Saka, Martinelli e Trossard. : Mikel Arteta. Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Lacroix, Guéhi e Richards; Mitchell, Wharton e Hughes; Eze, Sarr e Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

A notícia Em qual canal vai passar Arsenal x Crystal Palace hoje (23/4)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque