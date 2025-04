Ex-time de Neymar quer atacante brasileiro e oferece salário de mais de R$ 1 bilhão (Jogadores da Seleção Brasileira antes de jogo com a Colômbia)

O Al-Hilal está interessado em um jogador brasileiro para ser o novo astro do time na Arábia Saudita após a saída de Neymar.

Um dos mais desejados pela direção do clube era Mohammed Salah, que foi descartado, pois renovou contrato com o Liverpool. Mas nas últimas horas eles colocaram na mesa um nome com o qual estão dispostos a pagar um valor milionário, o de Raphinha, do Barelona.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o Al-HIlal fez uma proposta ao Barcelona de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 574 milhões) para contratar Raphinha. Mas a oferta salarial ao jogador é ainda mais pomposa. O clube ofereceu US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhões) em um contrato de quatro temporadas.

A intenção do Al-Hilal é pagar US$ 50 milhões ao jogador por cada ano na Arábia Saudita. “Uma oferta exorbitante para tentar um jogador que está no auge da carreira e com a possibilidade de ganhar títulos importantes no Barça”, destacou a página espanhola.

Raphinha vai para o Al-Hilal?

Ainda conforme a publicação, a diretoria do Barcelona tem a intenção de manter o jogador de qualquer maneira, embora seja o próprio Raphinha quem, no final, tomará a decisão. No verão passado, ele foi tentado pela Arábia e o jogador explicou que estava prestes a sair, mas foi Hansi Flick quem o convenceu a ficar mais um ano no Barça. E, sem dúvida, o brasileiro estava certo, pois o jogador se tornou uma estrela mundial.

“Por enquanto, a intenção de Raphinha é clara, e ele não pretende se mudar do Barcelona, onde pode encerrar a carreira como jogador de futebol e onde pode ganhar os principais troféus para os quais um jogador de futebol é elegível. Tanto ele quanto sua família sempre foram muito relutantes em embarcar em uma aventura como essa em sua idade, embora não descartem essa possibilidade no futuro, desde que haja uma boa oferta”, ressaltou o jornal.



Outra reportagem da Arábia Saudita sugere que intermediários de clubes da Premier League, como Arsenal, Liverpool e Chelsea, que também estão interessados na contratação de Raphinha, já conhecem os números e as intenções do jogador de não sair do Barcelona.

A notícia Ex-time de Neymar quer atacante brasileiro e oferece salário de mais de R$ 1 bilhão foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque