Liverpool pode ser campeão sem entrar em campo; entenda (Salah é o principal destaque do Liverpool)

É verdade que o futebol reserva momentos emocionantes e inesperados para os torcedores. Nesta quarta-feira (23/4), um desses cenários pode mexer com os fãs do Liverpool. Isso porque o time inglês pode ser campeão da Premier League sem nem mesmo entrar em campo.

Líder do Campeonato Inglês com 79 pontos, o Liverpool tem 13 tentos de vantagem para o Arsenal, vice, com 66. Os Gunners podem chegar a, no máximo, 81. Além de vencer as últimas cinco partidas, teria que torcer para os Reds não vencerem mais nenhum dos seus jogos.

Liverpool e Arsenal ainda vão se enfrentar na 36ª rodada, em Anfield. Contudo, caso os Gunners percam para o Crystal Palace, só poderão alcançar apenas 78 pontos.

Dessa forma, para ser campeão, os Reds precisam torcer para uma derrota do Arsenal, nesta quarta. A equipe enfrenta o Crystal Palace, às 16h, no Emirates.

A partida será valida pela 34ª rodada. Contudo, o Arsenal está na semifinal da Copa da Inglaterra e tiveram que antecipar o duelo para o meio de semana. Por isso, o Liverpool, que só entra em campo no domingo (27/47), pode já ter a taça em mãos diante do Tottenham.

