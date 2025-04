crédito: No Ataque Internacional

Clube batizará novo estádio com o nome Papa Francisco (Maquete do estádio do San Lorenzo )

O novo estádio do San Lorenzo será batizado com o nome Papa Francisco, revelou o presidente do clube argentino, Marcelo Moretti, em entrevista ao jornal Marca.

“Fui visitá-lo em setembro de 2024 como representante institucional. Nessa visita, levei muitos presentes do clube e pedi sua autorização para que o novo estádio que vamos construir no bairro de Boedo levasse o nome de Papa Francisco. Sua resposta foi aceitar e ele o fez com grande emoção”, disse Moretti.

A arena estava prevista para ser concluída até o final de 2023. Em função de atrasos, a inauguração deve ocorrer em 2026.

O estádio se localizará na Avenida La Plata, no bairro de Boedo, em Buenos Aires, onde ficava o antigo Gasómetro, e terá capacidade para 50 mil pessoas.

O Papa Francisco, que morreu na madrugada dessa segunda-feira (21/4), aos 88 anos, era torcedor do San Lorenzo.

“Há um mês mandei uma carta dizendo que rezava por sua saúde. Me respondeu em 1º de abril, agradecendo pelo gesto. O Papa ficará para sempre nos nossos corações”, afirmou Moretti.

