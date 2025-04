Vencedor da bola de ouro manda recado para Vini Júnior (Vinicius Júnior em jogo contra o Athletic Bilbao)

Vencedor da bola de ouro em 2022, o português Luís Figo mandou recado para Vinicius Júnior, nesta segunda-feira (21/4). O ex-jogador falou sobre a relação do brasileiro com a torcida do Real Madrid e o aconselhou o atleta.

Nesse domingo (20/4), o Real Madrid venceu o Bilbao por 1 a 0 com golaço salvador de Federico Valverde, que possibilitou os merengues de continuarem na briga pelo título espanhol. Vini Júnior teve um gol anulado na partida.

Em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, Figo falou que Vini deveria buscar o apoio da arquibancada do Bernabéu em vez de entrar em conflito com os torcedores.

“Nunca é bom estar em conflito com a sua torcida. O que você quer é que te apoiem, que você jogue bem e que as pessoas estejam felizes. As outras torcidas não importam tanto, mas a sua… você quer que gostem de você”, falou o português.

Nesta temporada com a camisa do Real Madrid Vini Jr tem 20 gols e 14 assistências. O time está na briga pelo título espanhol – ocupa a segunda colocação, com 69 pontos. E lida com frustração na Champions League, porque foi eliminado pelo Arsenal após perder por 3 a 0 em Londres e 2 a 1 em casa, pela semifinal.

