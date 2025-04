Rebeca Andrade curte jogo do Real com Simone Biles, Djokovic e outras lendas (Ginastas Rebeca Andrade e Simone Biles juntas no estádio do Real Madrid )

Lendas do esporte se juntaram no Santiago Bernabéu, neste domingo (20/4), para assistir à vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao. Entre as estrelas presentes no duelo pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol estavam as ginastas Rebeca Andrade e Simone Biles.

Rivais nas disputas por medalhas olímpicas, como ocorreu em Paris 2024, elas posaram para foto nas arquibancadas do Bernabéu. A imagem foi compartilhada por ambas no Instagram.

Mas elas não foram as únicas estrelas que prestigiaram o jogo do Real. Kelly Slater (surfe), Novak Djokovic (tênis) e Mondo Duplantis (salto com vara) também estiveram no Bernabéu. Juntos, eles tiraram foto com Florentino Peréz, presidente do clube espanhol. Veja abaixo:

Os atletas estão em Madri para participar da 25ª edição do Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte. O evento ocorre nesta segunda-feira (21), a partir das 15h, e tem Rebeca Andrade como indicada na categoria Retorno do Ano.

