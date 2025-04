Palestino perde liderança do Chileno antes de jogo com Cruzeiro na Sul-Americana (Palestino perdeu por 1 a 0 para o O'Higgins)

O Palestino tropeçou em seu último compromisso antes do duelo com o Cruzeiro, pelo Grupo B da Copa Sul-Americana. Neste domingo (20/4), a equipe perdeu por 1 a 0 para O’Higgins, no Estádio Municipal Jorge Silva Valenzuela, em San Fernando, pela oitava rodada do Campeonato Chileno.

Segundo colocado da liga, o Palestino tem 16 pontos – mesma quantidade do líder Audax Italiano, que leva vantagem no número de gols marcados (15 a 12).

A derrota com titulares, fora de casa, custou a liderança para o time de Santiago. O Palestino e o O’Higgins ainda podem ser ultrapassados pelo Coquimbo Unido, que tem 15 pontos e joga contra o Ñublense neste domingo, a partir das 21h.

Palestino x Cruzeiro

O Cruzeiro vai em busca da primeira vitória nesta edição da Sul-Americana. A Raposa perdeu para o Unión, da Argentina (1 a 0), e o Mushuc Runa, do Equador, nos dois primeiros jogos.

Palestino e Cruzeiro se enfrentam na quinta-feira (24/4), às 21h30, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Santiago, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.

